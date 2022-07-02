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موسم الرياض يبدأ فى استقبال أفكار ومقترحات أنشطة فنية للموسم الجديد

السبت، 02 يوليه 2022 12:05 م
موسم الرياض يبدأ فى استقبال أفكار ومقترحات أنشطة فنية للموسم الجديد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية
كتب ـ آسر أحمد

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أعلنت هيئة الترفيه السعودية، عن استقبال مقترحات وأفكار جديدة بخصوص النسخة الثالثة من موسم الرياض، والتي من المقرر أن تشهد تطورات كبيرة وزيادة في عدد الحضور، ومن ثم أنشطة أكثر اختلافاً عن المواسم الماضية.
 
وأكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب تلقي مقترحات الموسم الجديد، حيث نشر بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب "سنفتح باب التلقي للاحتفالات والمسرحيات والأنشطة الترفيهية والفرق الموسيقية العازفة من الان وحتى يوم 4 أغسطس، المهتم ومن لديه أفكار تفيدنا في موسم الرياض التواصل مع الأخ عدنان كيال، وإذا احتاج الموضوع لتواصلي الشخصي فبابي مفتوح أرجو أن نشد حيلنا والدعوة مفتوحة لكل مبدع من المحيط إلى الخليج، هذه المرة ستكون بإمكانيات أكبر بكثير عن المواسم السابقة، أتمنى التوفيق للجميع".
 
وكان موسم الرياض قد حقق فى دورته الثانية، أرقاما سجلتها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، والتى جاءت كالتالى، "أكبر احتراق متزامن لإطار السيارة عام 2017، وأكبر عرض للألعاب النارية فى عدة مدن فى سبتمبر 2018، وحديقة مائية فى أكتوبر 2018 وأكبرعرض خلاب للألعاب النارية فى سبتمبر 2019.

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