منطقة الشرقية الأزهرية تنعى وفاة مراقب لقى مصرعه أثناء توجهه للجنة امتحانات

نعت منطقة الشرقية الأزهرية، وفاة أحد أبنائها من المعلمين، توفى فى حادث أليم، أثناء توجهه لمراقبة امتحانات الثانوية الأزهرية.

وقال بيان المنطقة الأزهرية: "تنعى الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بكل الأسى والحزن وفاة المغفور له بإذن الله، عبدالرحمن على محمد، مدرس العلوم الشرعية بمعهد فرسيس ع/ث التابع لإدارة غرب الزقازيق التعليمية إذ وافته المنية صباح اليوم السبت، أثناء توجهه لمقر لجنة بنين بلبيس الثانوية، محل ندبة لأداء أعمال الملاحظة فى امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول".

وإذ يتقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور محمد السروى، بواجب العزاء نيابة عن جميع العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية، فهو يشارك الأهل والأسرة فى مصابهم الجلل.

والله نسأل الرحمة والمغفرة للفقيد، والصبر والسلوان للأهل والأسرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون."

كانت وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول المدعو عبدالرحمن على محمد عبدالرحمن، 38 سنة، مدرس، مقيم بمدينة الزقازيق، جثة هامدة ادعاء سقوط من قطار.

بالانتقال والفحص تبين وفاة المدرس إثر اختلال توازنه وسقوطه من القطار بالقرب من منطقة الحصان فى بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.