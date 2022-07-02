اليوم السابع
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مقتل شخص و إصابة 6 آخرين فى تبادل لإطلاق النار بين مهاجرين فى صربيا

السبت، 02 يوليه 2022 07:19 م
مقتل شخص و إصابة 6 آخرين فى تبادل لإطلاق النار بين مهاجرين فى صربيا الشرطة الصربية
كتب محمد جمال

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قتل مهاجر وأصيب 6 آخرون على الأقل بينهم فتاة تبلغ 16 عاما، بإطلاق نار متبادل بين مجموعات من المهاجرين في صربيا قرب حدود هنغاريا، حسب قناة "أر تي إس" التلفزيونية الرسمية.

وتعرضت الفتاة لإصابات بالغة خلال إطلاق النار الذي سجل في غابة فى ضواحي سوبوتيتسا التي تبعد نحو 160 كيلومترا إلى الشمال من بلغراد حيث نقل المصابون إلى المستشفى، وفق التلفزيون الرسمي.

ولم تصدر الشرطة على الفور أي تعليق، وأغلق عناصرها الطرق المؤدية إلى المنطقة الواقعة على بعد نحو كيلومتر واحد من الحدود المجرية.

وسارع وزير الداخلية ألكسندر فولين إلى تفقد الموقع.

وقال رئيس بلدية سوبوتيتسا ستيفان باكيتش في تصريح لوسائل إعلام محلية إن المصابين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما يرفضون الإدلاء بأي تعليق.

وأضاف أن الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار لا تزال مجهولة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مهاجرين أفغانا وباكستانيين تبادلوا إطلاق النار، مرجحة أن يكون ذلك قد حصل على خلفية عمليات تهريب للمهاجرين انطلاقا من المنطقة ووصولا إلى المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وتقع صربيا على مسار ما يعرف بطريق البلقان وتعد محطة للمهاجرين الساعين للوصول إلى غرب أوروبا هربا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وعلى الرغم من أن الطريق لم يعد يشهد التدفق الكبير الذي سجّل خلال أزمة الهجرة إلى أوروبا في العام 2015، لا يزال عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين يعبرون المنطقة سنويا.


صربيا

مهاجرين

اشتباكات

اطلاق نار



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