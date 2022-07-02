اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 44 شخصا إثر زلازل قوية هزت جنوب إيران

السبت، 02 يوليه 2022 10:40 ص
مصرع 5 أشخاص وإصابة 44 شخصا إثر زلازل قوية هزت جنوب إيران زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 44 آخرين بعد أن ضربت عدة زلازل قوية مقاطعة هرمزجان جنوب إيران على مدار أمس والساعات الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أنه وفقا لتقارير حكومية، ضرب أكثر من 20 زلزالا بقوى مختلفة، أجزاء مختلفة من محافظة هرمزجان، ثلاثة منها كانت أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر والباقي ما بين ثلاثة وأربعة درجات.

وأضافت التقارير أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب غرب المحافظة.

ووفقا للتقارير، ضرب المنطقة أيضا زلزالان في وقت لاحق بلغت قوتهما 6.3 درجة؛ ما أسفر عن إصابة 44 شخصا.

وتقع إيران عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

 


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