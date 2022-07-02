اليوم السابع
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مصرع مهندس على يد طليق ابنته بسبب خلافات الرؤية فى المنوفية

السبت، 02 يوليه 2022 11:54 ص
مصرع مهندس على يد طليق ابنته بسبب خلافات الرؤية فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى مهندس بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه على يد طليق نجلته وذلك لتأخر فى رؤية نجله الصغير، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد حسين زيور مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع مهندس بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية على يد طليق نجلته وذلك لتأخر فى رؤية نجله الصغير، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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