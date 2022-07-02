اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 07:23 م
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مصرع مسن سقط فى حفرة بمدرسة تحت الإنشاء بالدقهلية

السبت، 02 يوليه 2022 07:01 م
مصرع مسن سقط فى حفرة بمدرسة تحت الإنشاء بالدقهلية أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى مسن بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، مصرعه إثر سقوطه فى حفرة بجوار مدرسة تحت الإنشاء خلال قيادته دراجة هوائية.

 

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من أهالى قرية أويش الحجر التابعة للمركز بسقوط مسن داخل حفرة فى مدرسة تحت الإنشاء بالقرية.

 

انتقل ضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى "طارق حامد محمود كحلة"، 63 عامًا، أثناء ركوبه دراجته ومروره بجوار مدرسة تحت الإنشاء بالقرية سقط فى حفرة.

 

وجرى استخراج الجثمان ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بتسليم الجثمان لذويه و صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

مركز المنصورة

مصرع مسن



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