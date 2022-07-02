مصرع طفل وإصابة عامل فى حريق نشب بحظيرة مواشى بجرجا سوهاج

لقى طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصرعه نتيجة إصابته بحروق متفرقة بالجسم، بينما أصيب عامل بحالة اختناق أثناء مشاركته فى إخماد حريق نشب بحظيرة مواشى بمنطقة السحابى دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بحظيرة مواشى بدائرة قسم شرطة جرجا ووجود متوفى ومصاب.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بنشوب الحريق بحظيرة مواشى على مساحة 100 متر ملك المدعو محمود ب م ".

نتج عن ذلك إصابة المدعو محمد ا ع ع 51 سنة عامل بالحظيرة ويقيم دائرة القسم أثناء مشاركته فـى إخماد النيران " حالة اختناق " ووفاة نجله الطفل أحمد م ا ع ع 11 سنة تلميذ ويقيم بذات الناحية أثر إصابته " حروق متفرقة بالجسم "

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام وبسؤال مالك الحظيرة والمصاب قررا بمضمون ما تقدم وأرجع الأول سبب الحريق إلى تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم فـى وجود مصدر حرارى وأضاف بنفوق " 3" دابة ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.