مصرع طفل وإصابة شخصين فى حادث انقلاب تروسيكل بجرجا جنوب سوهاج

لقى طفل يبلغ من العمر 11 سنة بينما أصيب 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر انقلاب تروسيكل على الطريق بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى جرجا العام وتم تحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بانقلاب تروسيكل على الطريق بدائرة مركز شرطة جرجا ووجود متوفى ومصابين وتم التعامل مع الحادث عقب انتقال الأجهزة الأمنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب أنه أثناء سير تروسيكل " بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو إبراهيم خ م ع 26 سنة عامل ويقيم بناحية بيت خلاف دائرة المركز أختلت مقود التروسيكل بيده مما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة نجل شقيقه الطفل محمد ع خ م 11 سنة تلميذ ويقيم بذات الناحية وإصابة كل من قائد التروسيكل ونجل شقيقه عبد الرحمن ع خ م 10 سنة تلميذ ويقيم بذات الناحية من مستقلى التروسيكل " جروح وكدمات متفرقة بالجسم " تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي

وبسؤال قائد التروسيكل وشقيقه المدعو على خ م ع ن 37 سنة عامل ويقيم بذات الناحية والد المتوفـى والمصاب الثانى، قررا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية تـــم التحفـــظ علــــى التروسيكــل وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.