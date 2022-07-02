اليوم السابع
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مصرع طفلة أصيبت بصعق كهربائى فى الجيزة

السبت، 02 يوليه 2022 03:18 م
مصرع طفلة أصيبت بصعق كهربائى فى الجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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لقيت طفلة مصرعها بمنطقة المنصورية في الجيزة، نتيجة إصابتها بصعق كهربائى، وتم نقل جثتها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة إصابتها بصعق كهرباء، بمنطقة المنصورية.

بإجراء التحريات تبين أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، أصيبت بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


مصرع طفلة

صعق كهرباء

المنصورية

امن الجيزة



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