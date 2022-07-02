مصرع شخص بعدما صدمه قطار أثناء عبوره خط السكة الحديد بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه اثر اصطدامه بأحد قطارات السكك الحديدية بمركز ايتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع تصادم قطار بشخص امام قرية شبرا النونه التابعة لمركز ايتاى البارود أثناء عبوره خط السكة الحديد القاهرة- الاسكندرية.

أسفر الحادث عن وفاة" م ـ ع ـ م" 23 سنة مقيم بدمنهور وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابه العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.