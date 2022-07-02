مصرع شاب فى حادث تصادم توك توك وسيارة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى شاب مصرعه خلال حادث تصادم بين توك توك قيادته وسيارة علي طريق (ميت الخولي مؤمن - دكرنس) فى محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك على طريق ميت الخولى مؤمن التابعة للمركز في اتجاه مركز دكرنس.

وبانتقال ضباط المباحث تبين مصرع قائد التوك توك ويدعي "باسم السيد احمد البدوي"، 21 عامًا، مقيم بناحيه ميت الخولي مؤمن التابعة للمركز نتيجة اصطدام توك توك يستقله المتوفي بسيارة بطريق المواجهة.

جرى نقل الجثمان إلي مستشفي منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة والبحث عن السيارة وقائدها، وتحر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.