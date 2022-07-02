مصرع شاب بالدقهلية إثر تعاطى مواد مخدرة

الدقهلية فريق المحافظات

لقى شاب فى العقد الرابع من عمره مصرعه إثر تناوله حقنه مواد مخدرة أودت بحياته فى الحال. حيث وصل عامل مقيم ببندر منية النصر بالدقهلية جثة هامدة لمستشفى منية النصر المركزى وبالفحص تبين آثار حقنة فى الفخذ الأيسر.

تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود بلاغ من إدارة المستشفيات إلى مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول جثمان ب. ح. ا. 35 عاما، ويعمل عامل، مقيم بندر منية النصر جثة هامدة لمستشفى منية النصر المركزي. بالفحص تبين آثار تناول حقن مواد مخدره بالفخذ الأيسر تسببت فى وفاته، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.