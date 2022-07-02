مصرع سائق وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق مصرعه بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 100 دائرة مركز أخميم تم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزى وتم نقل المصابين لمستشفيات سوهاج وقنا للعلاج .

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين وتم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم ومتوفـي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 100 دائرة المركز وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدد ملاكي " قيادة المدعوة آلاء م ج ع 28 سنة ربة منزل وتقيم دائرة قسم أول سوهاج إختلت عجلة القيادة بيدها واصطدمت من الخلف بالسيارة نقل " قيادة المدعو علي ع ع 40 سنة سائق ويقيم دائرة قنا متوقفه علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة والد قائدة السيارة الأولي المدعو محمد ج ع 66 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية وإصابة قائدة السيارة الأول " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " تم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي وقائد السيارة الثانية "بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وفاطمة محمد رضوان 62 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية والدة قائدة السيارة الأولي " بغيبوية " وتم نقلهما لمستشفي قنا العام.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي وبسؤال قائدة السيارة الأولى قررت بمضمون ما تقدم تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.