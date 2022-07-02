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مصرع ربة منزل بعد سقوطها من فوق سلم منزلها بمركز البدارى بأسيوط

السبت، 02 يوليه 2022 09:16 م
مصرع ربة منزل بعد سقوطها من فوق سلم منزلها بمركز البدارى بأسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط - ماهر البهنساوى

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لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بعد سقوطها من أعلى سلم منزلها بنجع الجزيرة فى البدارى بأسيوط، وتم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء الدكتور عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز البدارى بورود بلاغ من مستشفى البدارى المركزى باستقبال "يامنة. أ. ش" 55 عاماً جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وانتقل ضباط المركز إلى المستشفى وبسؤال أهليتها أقروا سقوطها من أعلى سلم المنزل مما تسبب فى وفاتها، تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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