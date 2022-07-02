مستأجر سوق ماشية إدفو: "المستريحين خطفوا المواشي بعيدا عن السوق".. صور

أسوان – صلاح المسن

انعكست ظاهرة "المستريحين" التى تعرضت لها محافظة أسوان على حركة البيع والشراء بأحد أكبر أسواق الثروة الحيوانية بمحافظة أسوان وهو سوق ادفو شمال غرب إدفو، مما أدى إلى تراكم الإيجارات على مستأجرى السوق.





يقول "بهاء عبد القادر" مستأجر وصاحب سوق ادفو للماشية لـ"اليوم السابع ": إن ظاهرة المستريحين إنعكست بالسلب عليهم حيث أنهم يستأجرون السوق بمبلغ 90 ألف جنيه شهريا خلاف مصاريف الأرباح التجارية والنظافة وهى تقارب على الـ 8 آلاف جنيه، حيث مطالب بدفع 98 ألف جنيه شهريا.

ولكن فى الآونة الأخيرة خلى السوق من الماشية وخاصة فى الثلاثة شهور الأخيرة بسبب خطف المستريحين لحركة تدفق رؤوس الماشية من التجار والأهالى بعيدا عن السوق وبالتالى عجز مستأجرى السوق عن سداد الإيجار لمجلس مدينة ادفو، مناشدا محافظ أسوان بالتدخل لإنهاء معاناتهم.

وناشد بتفعيل قرار منع ذبح إناث الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع نقل الماشية خارج المحافظة وكذلك ضرورة تشديد الرقابة على المجازر البيطرية.

ويقول شقيقة حمادة عبد القادر : إن شقيقة ملتزم بسداد الإيجارات منذ عشر سنوت ملتزم شهريا بالسداد منذ أن قامت باستئجار السوق، ولكن اليوم على مرأى ومسمع الجميع لا توجد أى مواشى تدخل السوق، مضيفا أن شقيقه ملتزم بسداد نحو 98 ألف جنيه شهريا مطالبا بمراعاته فى القيمة الايجارية العالية، مضيفا أن معه عماله والتزامات.

أما عرفه أبو العيون، مستأجر سوق ادفو ناشد وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان بمراعاتهم، لأنه لا توجد مواشى منذ شهر فبراير الماضى والايجار عالي، مناشد بمعاملتهم بروح القانون حيث يضطرون لدفع الايجار من جيوبهم وأن السوق متأثر جدا وأصبح لا يستغرق انعقاده سوى ساعتين.

وفى وقت سابق أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تضامنه الكامل مع المتضررين من ضحايا حالات النصب والإستيلاء على أموال وممتلكات عدد كبير من المواطنين، حيث أن قضاء مصر العادل لن يترك حقوق المتضررين، مؤكداً على أن مؤسسات الدولة تقف بكل قوة بجانب هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة ، وخاصة فى مجال تجارة السيارات ورؤس الماشية والجمال بطرق غير مشروعة ، وهو الذى ساهم فيها قلة وعى هؤلاء المواطنين و التساهل مع ممارسات عدد من الخارجين عن القانون.

وكشف اللواء أشرف عطية بأن هناك تنسيق كامل مع الجهات المختصة والتى تقوم بجهود كبيرة للتحفظ وحصر ممتلكات كل من قام بالنصب على المواطنين ومنها نقل رؤوس الماشية والجمال لأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار حيث جارى بيعها بالمزاد العلنى بكل شفافية ونزاهة من أجل توجيه عوائدها المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب ، وهو ما سيتم تطبيقه على الممتلكات الخاصة بهم أيضاً ، لافتاً إلى أن المحافظة قامت بخطوات إستبقاقية منذ مطلع فبراير الماضى لمواجهة هذه الظاهرة تمثل فى إصدار قرارات إزالة من محافظ أسوان لتعديات المخالفين على أراضى الدولة بداية من 3 فبراير الماضى وحتى 28 إبريل المنقضى منها ماتم إزالتها بشكل فورى بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية أمن أسوان.

كما تم تحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق ، علاوة على تحرير محاضر مخالفات للتوصيل العشوائى للكهرباء ، وتم تنفيذ أعمال إزالة تعديات لـ 42 مبنى عبارة عن أحواش وحظائر على أراضى الدولة لمبانى بمساحة إجمالية وصلت إلى 55 ألف 640 م2 فى مناطق السباعية ، وأيضاً الشرفا والمعمارية والسايح والقنان بقرية البصيلية بحرى ، بجانب مدينة البصيلية ، وبالإضافة إلى مناطق كلح الكرنك.

وأكمل أشرف عطية بأنه فى نفس السياق تم فى مطلع إبريل الماضى إصدار قرار المحافظ بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية للحد من إستنزافها، موضحاً بأنه تزامناً مع ذلك تم مخاطبة رئيس وحدة غسيل الأموال ومكافحة الأرهاب بالبنك المركزى المصرى ، بجانب التنسيق الكامل على أعلى مستوى مع وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية والنائب العام ، بالإضافة إلى المحامى العام لنيابات أسوان لعودة الحقوق لأصحابها وذلك إستشعاراً من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على إستقرار الأسواق والسلم الإجتماعى ، وأشار محافظ أسوان بأنه تم أيضاً حشد جهود أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات المجتمعية والدينية والشعبية لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة ونشر الوعى المستنير لدى تجمعات الأهالى بعدم الإنسياق وراء إدعاءات معدومى الضمير بتحقيق أرباح كبيرة باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيداً عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعى لعمليات البيع والشراء .



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