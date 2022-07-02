اليوم السابع
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مسئول حياة كريمة بالصحة: الدولة تتجه لتطبيق التأمين الصحى.. ونضغط الوقت

السبت، 02 يوليه 2022 11:36 م
مسئول حياة كريمة بالصحة: الدولة تتجه لتطبيق التأمين الصحى.. ونضغط الوقت وزارة الصحة
رامى محيى الدين

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قال مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة الدكتور محمود الديب، إن وزارة الصحة وزارة خدمية تقدم الخدمة للمواطن وفى مبادرة حياة كريمة، ووزارة الصحة بتقدم خدمات مجانية للمواطنين والتأمين الصحى من خلال القوافل والوحدات.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى: "الخدمات التى تقدم من خلال وزارة الصحة مستمرة حتى فى ظل تطوير الوحدات والمنشأت وتجهيزها والقوافل الطبية تقوم بنفس الدور".

 

وتابع: الدولة تتجه لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل ونضغط الوقت الزمنى بواسطة المبادرة لتطبيق التأمين الصحى الشامل، وكما تم العمل فى المحافظات التى تم تطبيق التأمين الصحى الشامل فيها نضع الخطط لتطبيقها فى المحافظات الـ20، ونضع الخطط حتى لا تبعد الخدمة الصحية عن منزل المواطن اكثر من 2.5 كيلو متر.

 

وأكمل: الوحدات فى الوقت الحالى وبالتأكيد المواطنون لاحظا ذلك هناك اختلاف بين العيادات الطبية المتنقلة والوحدات عن المراكز الطبية التى كانت موجودة، والسيارات المتنقلة تقدم الخدمة الطبية بدلا منن الوحدات والمراكز التى يتم تطويرها، كما أنها تصل إلى الأماكن التى لا يوجد بها مراكز أو وحدات طبية.

 


وزارة الصحة

حياة كريمة

التأمين الصحى الشامل



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