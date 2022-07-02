مسؤول روسي: الركود في الاقتصاد الأمريكي بدأ بسبب العقوبات ضد روسيا

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قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن الركود في الاقتصاد الأمريكي بدأ بالفعل، وذلك بسبب العقوبات ضد روسيا إلى حد كبير، والتي أدت إلى انهيار مؤشرات الأسهم الأمريكية.



وأضاف دميترييف، الذي أدرج اسمه ضمن قوائم العقوبات الغربية بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - في تصريح اليوم /السبت/ - "أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا مدمرة للاقتصاد الأمريكي، وقد أدت بالفعل إلى أكبر هبوط في تاريخ مؤشرات الأسهم الرائدة، حيث أظهر مؤشر ناسداك أقوى انخفاض في التاريخ في نصف عام، فيما سجل مؤشر داو جونز أكبر انخفاض منذ العام 1962"، موضحا أن التراجع في الأسواق أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم الأمريكية بمقدار 9 تريليونات دولار.



وتابع:" مثلما كان عليه الأمر قبل نصف قرن، فإن الانهيار الكامل في الأسواق تتبعه بداية الركود".