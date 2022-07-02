اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسؤول روسي: الركود في الاقتصاد الأمريكي بدأ بسبب العقوبات ضد روسيا

السبت، 02 يوليه 2022 03:26 م
مسؤول روسي: الركود في الاقتصاد الأمريكي بدأ بسبب العقوبات ضد روسيا الكرملين
أ ش أ

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قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن الركود في الاقتصاد الأمريكي بدأ بالفعل، وذلك بسبب العقوبات ضد روسيا إلى حد كبير، والتي أدت إلى انهيار مؤشرات الأسهم الأمريكية. 


وأضاف دميترييف، الذي أدرج اسمه ضمن قوائم العقوبات الغربية بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - في تصريح اليوم /السبت/ - "أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا مدمرة للاقتصاد الأمريكي، وقد أدت بالفعل إلى أكبر هبوط في تاريخ مؤشرات الأسهم الرائدة، حيث أظهر مؤشر ناسداك أقوى انخفاض في التاريخ في نصف عام، فيما سجل مؤشر داو جونز أكبر انخفاض منذ العام 1962"، موضحا أن التراجع في الأسواق أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم الأمريكية بمقدار 9 تريليونات دولار.


وتابع:" مثلما كان عليه الأمر قبل نصف قرن، فإن الانهيار الكامل في الأسواق تتبعه بداية الركود".


الركود في الاقتصاد

الاقتصاد الأمريكي

العقوبات ضد روسيا

روسيا



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