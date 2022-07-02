محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن وشركات المرافق استعدادات عيد الأضحى

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعاً لمناقشة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير المساعد، ورؤساء المدن والأحياء شركات المرافق، حيث وجه المحافظ برفع درجة التأهب بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية المعنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك والمتابعة المستمرة مع غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية مديريات الصحة، الطب البيطري والتموين بمراقبة الأسواق وجودة المنتجات والمعروضات وخاصة اللحوم المجمدة والحية، وشن حملات استباقية لمراقبة الصلاحية ومنع احتكار المنتجات أو رفع الأسعار، كما وجه مديرية التموين بالتفتيش المستمر على المخابز، بدالين التموين ومحطات الوقود والتأكد من توافر كافة السلع.

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بعدم السماح بالذبح في الشوارع والميادين العامة طبقا للقرار الصادر والذي ينص على حظر إقامة الشوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق، شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات في المرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخالفات.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بإلغاء الاجازات للعاملين بشركات المرافق فيما لهم علاقة بالأعطال مع وقف أعمال الإصلاح لشركات الكهرباء والمياه أثناء إجازة العيد وتواجد ممثل لكل شركة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وشدد محافظ الغربية على رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات مديرية الصحة وتواجد كافة الأطقم على أهبة الاستعداد وزيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وتأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات فضلاً عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مرفق الإسعاف وتمركز السيارات في نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة العيد لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة في المناطق المحيطة، مع تكثيف حملات الرش لمواجهة الناموس في القرى.

ووجه رحمي رؤساء المدن والأحياء بإلغاء الاجازات للعاملين بالوحدات المحلية في قطاعات ( النظافة، التجميل، الإنارة، الإشغالات) مع تكثيف أعمال النظافة ما قبل وأثناء فترة العيد، مع السماح بإقامة شوادر لبيع المنتجات بأسعار مخفضة بدون أي تحصيل أي رسوم على تلك الشوادر خلال فترة العيد، كما وجه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف في تطهير وتعقيم المساجد قبل وأثناء صلاة العيد.