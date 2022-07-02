محافظ الشرقية يُقرر مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022 - 2023 م حتي يوم الخميس القادم الموافق 7 يوليو 2022 والذي انتهي يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور في إتاحة وقت كافي للتقديم نتيجه الإقبال الشديد علي التقديم وتيسيرا علي اولياء الأمور .

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكره للعرض علي المحافظ للموافقه علي مد فتره التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022 - 2023 لمده اسبوع ليقرر المحافظ مد فترة التقديم حتي 7 يوليو القادم حرصاً منه على مصلحه أبنائنا الطلاب وتيسيراً علي أولياء أمورهم .

يذكر أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022 - 2023 م يتم إلكترونيا من خلال الرابط

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQAkPyh2p2LVnQhRRrplaU_lGgqr8iWRHrfjW-_Y2ikqfl9w/viewform ,

وكذلك صفحة البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية