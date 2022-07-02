محافظ الشرقية: نحتفل بإطلاق 266 مشروعا خدميا على غرار العاصمة الإدارية

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان ثورة 30 يونيو انطلاقة الجمهورية الجديدة.. محافظ الشرقية: نحتفل بإطلاق 266 مشروعا خدميا بـ21 مليار جنيه على غرار العاصمة الإدارية، التقى خلاله بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذى استعرض اهم الانجازات من مشروعات خدمية.

و قال محافظ الشرقية، إنه أوشك الانتهاء من 266 مشروعا خدميا ما بين محطات صرف صحى ومياه الشرب وطرق جديدة ومدارس، ذلك فى إطار خطة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وفالدولة بكل أجهزتها تسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها.

وأضاف بقوله اننا مع نهاية العام الجارى سيتم الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع حياة كريمة بقرى الحسينية، وسنبدا عقب ذلك فى المرحلة الثانية فور إعلان مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تشمل 5 مراكز كبرى بالمحافظة وهى " بلبيس، ابوحماد، فاقوس، اولاد صقر، ديرب نجم "، ثم المرحلة الثالثة تشمل عدد من المراكز.

بشأن الحى الادارى، اكد انه سيكون نقلة فى محافظة الشرقية، من خلاله سيتم نقل كل مديريات الية والذى سيعمل كله بطريقة الذكية، موضح أن المحافظة تقدمت اكثر من موقع إلى مجلس الوزراء، حيث المشروع يتم تحت إشرافهم، حاليا يقوم الاستشاريون بدارسة المواقع المقدمة لاختيار افضلهم من حيث سهولة الوصول والترفيق وغيرها من الاشتراطات الموضوعة، وفور الانتهاء من الاختيار سيجرى البدء فى تنفيذ والذى لم يستغرق فترة طويلة للتنفيذ.