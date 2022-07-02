محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.. صور

أسيوط - ماهر البهنساوي

شهد اللوء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت ، حفل تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا "بيسنتى" على كرسى ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا وسيامته أسقفا على كرسي الايبارشية وتوابعها خلفا للأنبا لوكاس المتنيح وذلك بمطرانية أسيوط الجديدة للاقباط الارثوذوكس.

رافقه خلال الاحتفال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى بأسيوط والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ولفيف من أساقفة العديد من ايبارشيات اسيوط ومختلف محافظات الجمهورية وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال الدين الاسلامى .

كما حضر المراسم الانبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط وساحل سليم والبدارى وتوابعها والانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك بأسيوط والانبا بيجول اسقف الدير المحرق والانبا ثاؤفيلوس اسقف ايبارشية منفلوط وتوابعها .

وقدم محافظ أسيوط ومرافقوه خالص التهاني لشعب أبنوب والفتح واسيوط الجديدة الكريم لاختيار أسقفاً وراعياً لهم داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والبركة في منصبه الجديد .

وأكد محافظ أسيوط – فى كلمته التى القاها خلال الاحتفال –بحضور شعب الكنيسة ، على قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين واقباط والتى تظهر فى مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات فى مختلف الاعياد ومشاركة الاخوة الاقباط فى استكمال مسيرة التنمية والبناء وفى جميع المبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة داعيا المولى عزوجل ان يحفظ مصر جيشاً وشعباً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ووجه الانبا " بيسنتى " رسالة شكر ومحبة لمحافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ولجميع قيادات المحافظة على مشاركتهم الغالية فى الاحتفالية وعلى روح الاخوة والمحبة التى تتجلى فى مختلف المواقف والاعياد والمناسبات معلناً مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء لتحتل محافظة اسيوط مكانتها كعاصمة للصعيد .

كان قد سيم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،خلال الاسابيع الماضية، نيافة الأنبا بيسنتي الذى كان يخدم خدمة مباركة لمدة ٢٢ سنة في دولة قطر ، أسقفًا على كرسي إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا ،خلفا للأنبا لوكاس المتنيح جاء ذلك خلال عشية سيامة وتجليس العشرة أساقفة الجدد الذين تمت سيامتهم بيد قداسته بكاتدرائية " ميلاد المسيح " بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مئة من أعضاء المجمع المقدس.

جدير بالذكر ان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،قد وجه رسائل للأساقفة الجدد ،حيث وجه للانبا " بيسنتى " رسالة جاء فيها : " إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا هي إيبارشية منظمة جدًّا، تركها المتنيح نيافة الأنبا لوكاس في حال رائع من التنظيم، وقد طالعت التقارير التي قدمها لنا نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والمشرف على الإيبارشية بعد رحيل أسقفها، فكانت تقارير منظمة إلى أبعد الحدود، ولذلك سأسلّم هذه التقارير لنيافة الأسقف الجديد لكي يستكمل عملًا ناجحًا في إيبارشية مباركة، وهذه الإيبارشية تضم دير مار مينا المعلق بجبل أبنوب، وهذا الدير يحتاج إلى اهتمام رهباني، ولذلك أطلب من نيافة الأسقف الجديد أن يقضي وقتًا كافيًا في هذا الدير بين أبنائه الرهبان الأحباء، ويهتم بهم، والاهتمام الرهباني أيضًا أوّلي قبل أي اهتمام معماري آخر."