اليوم السابع
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مالى تستدعى سفير إسبانيا احتجاجا على تصريحات حول تدخل محتمل لـ"الناتو"

السبت، 02 يوليه 2022 07:04 م
مالى تستدعى سفير إسبانيا احتجاجا على تصريحات حول تدخل محتمل لـ"الناتو" وزير الخارجية المالى عبدالله ديوب
كتب محمد جمال

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استدعت حكومة مالي سفير إسبانيا لديها على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الإسباني قال فيها إن تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا في مالى "غير مستبعد"، بحسب "روسيا اليوم".

وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي: "لقد استدعينا اليوم سفير إسبانيا إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاجنا الشديد على هذه التصريحات".

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريز قد أدلى بتصريح على هامش قمة (للناتو) في مدريد، تطرّق فيه إلى تدخل لحلف شمال الأطلسي في مالي قائلا "لا نستبعد ذلك".

وقال وزير الخارجية المالي إن "هذه التصريحات غير مقبولة وغير ودية وخطيرة" لأنها تنطوي على "ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد سيّد ومستقل".

وأضاف: "طلبنا تفسيرات وتوضيح هذا الموقف للحكومة الإسبانية. نأمل وصول (التفسيرات والتوضيح) سريعا".

وتابع: "على الوزير أن يتذكّر أن انعدام الأمن حاليا واتساع رقعة الإرهاب في منطقة الساحل مرتبطان خصوصا بتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا الذي لا نزال ندفع ثمن تداعياته".


مالى

الناتو

اسبانيا

سفير اسبانيا



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