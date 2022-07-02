ماذا تعرف عن الخوف من الثعابين Ophidiophobia؟

كتب - حسام الشقويرى

الخوف من الثعابين هو نوع من الرهاب حيث يكون لديك خوف شديد من الثعابين، ومن الطبيعي تمامًا أن يكون لدى البالغين والأطفال مخاوف ، لكن الخوف البسيط من الثعابين يختلف عن الإصابة بالفوبيا، والخوف من الثعابين شائع جدا،ويشعر نصف الناس في العالم بالقلق من الثعابين، فقط 2٪ إلى 3٪ من أولئك الذين يخافون من الأفاعي قد يكون لديهم رهاب الأفيديوفوبيا ، حيث يكون الخوف شديدًا لدرجة أنه يبدأ في التدخل في حياتهم أو إحساسهم بالرفاهية ، ويتم التعامل معالخوف من الثعابين Ophidiophobia على أنه اضطراب القلق حسبما نشر موقع webmd

ما الذي يسبب الخوف من الثعابين؟

يمكن أن يكون الخوف الشديد وغير المبرر من الثعابين ناتجًا عن عدد من الأسباب:

‌ تجارب سلبية: إذا كانت لديك تجربة سلبية مع الثعابين التي أثرت عليك بشدة في الماضي - كما في طفولتك ، على سبيل المثال - فربما تسببت في إصابتك بالفوبيا.

‌ السلوك المكتسب: قد تصاب بالفوبيا إذا كان أحد أفراد الأسرة المقربين مثل أحد الوالدين يعاني من نفس الرهاب أو كان لديه قلق من الثعابين.

‌ علم الوراثة : قد يكون لدى بعض الأشخاص ميلًا وراثيًا أكبر للإصابة بالرهاب.

أعراض فوببيا الثعابين:

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالرهاب من نوبات الهلع . يمكنهم أيضًا تجربة شعور مفاجئ بالخوف الشديد والقلق والذعر عند تعرضهم للثعابين. إنهم يعانون من هذا الخوف الشديد عندما يفكرون فقط في الثعابين دون أن يكونوا بالقرب منهم جسديًا.

علاج فوببيا الثعابين

قد لا يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من الرهاب إلى علاج لأن كل ما يحتاجون إليه هو تجنب كل ما يسبب الرهاب. يجب عليك استشارة الطبيب إذا كان هذا أمرًا ليس من السهل القيام به أو بدأ في التأثير على حياتك الاجتماعية أو العملية أو الشخصية. ‌

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لعلاج رهاب الأفيديوفوبيا بنجاح اعتمادًا على مدى خطورة الحالة. ولكن مع العلاج ، يستطيع ما يزيد عن 90٪ من الأشخاص التعافي بنجاح من الرهاب. تم العثور على العلاج النفسي في شكل علاج التعرض و CBT (العلاج السلوكي المعرفي) مع الأدوية ، إذا لزم الأمر ، ليكون أكثر فعالية لعلاج الحالة.

‌ علاج التعرض: يعمل علاج التعرض عن طريق زيادة تعرضك ببطء لشيء الخوف على مراحل حتى تتمكن من السيطرة على الخوف. قد يبدأ علاج التعرض مع المعالج الذي يتحدث عن الثعابين ، ويطلب منك أن تقرأ عنها ، ويعرض لك صورًا للثعابين ، ويرتب لك زيارة لرؤية الثعابين في حديقة حيوانات محلية ، ويطلب منك أخيرًا محاولة حمل الثعابين. كل هذا يحدث على مراحل وأنت تنتقل إلى المستوى التالي مع زيادة مستوى راحتك.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): سيعمل طبيبك معك لتعلم طرق جديدة لمشاهدة الثعابين والتصرف من حولها باستخدام العلاج السلوكي المعرفي (CBT) . ستتعلم أيضًا طرقًا عملية للتعامل مع خوفك حتى تكتسب الثقة في قدرتك على التعامل مع الخوف.

‌ الدواء: يمكن عادة حل الرهاب بالعلاج بالكلام. في بعض الأحيان ، قد يوصي طبيبك بالأدوية على أساس قصير الأمد للمساعدة في علاج حالات مثل القلق الذي تعاني منه كجزء من الرهاب.

تغيير نمط الحياة : قد يقترح طبيبك أيضًا تقنيات اليقظة أو ممارسات التأمل أو النشاط البدني في شكل تمرين لمساعدتك في التعامل مع القلق والتوتر.