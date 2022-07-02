لوجانسك: أكثر من ألفين من قوات كييف يتحصنون فى مدينة ليسيتشانسك

وكالات

أعلن فيتالي كيسيلوف مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية، أن أكثر من ألفي مقاتل من نازيي قوات كييف والمرتزقة الأجانب محاصرون في مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لهم في لوغانسك.

وقال: "يوجد الآن حوالي 2150 متطرفا يمكن القضاء عليهم في ليسيتشانسك وضواحيها، وهؤلاء هم الذين تركوا قسرا هنا، والذين تم إحضارهم من مناطق لفوف وروفنا قرب أوديسا ومن دنيبروبيتروفسك، ليدافعوا عن جيش المرتزقة الأجانب بأكمله".

وأضاف، أن "القوات المشتركة التابعة لجمهورية لوغانسك والقوات الروسية تستعد لتحرير ليسيتشانسك بالكامل خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "يتم الإعداد للتحرير الكامل لليسيتشانسك.. لا يهم كم عدد جنود القوات الأوكرانية، بغض النظر عمن يسيطر عليهم هناك، وسواء كان هناك من سيقف بجرأة ويستسلم لنا، فإن عمليات التفتيش والتمشيط ونزع السلاح أمر لا مفر منه".

وسبق لسفير لوجانسك لدى موسكو روديون ميروشنيك وقال إن "الضواحي الشمالية لمدينة ليسيتشانسك تخضع لسيطرة كاملة من القوات الروسية المشتركة المستمرة في تمشيط المنطقة".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات "لوجانسك الشعبية والقوات الروسية تمكنت من السيطرة على مصفاة النفط ومصنع الجيلاتين في ليسيتشانسك ومنجم ماتروسسكايا في غضون 3 أيام فقط".