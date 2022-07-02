لحظة إنقاذ طاقم سفينة انشطرت نصفين بهونج كونج بسبب عاصفة تشابا

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات فى هونج كونج، اليوم السبت، عن انشطار سفينة إلى نصفين في المياه المقابلة للبلاد مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت خدمة الطيران التابعة للحكومة، إنه تم إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة الذي يضم 30 فردا، مؤكدة أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

Dramatic video shows Hong Kong rescuers pulling sailors from a sinking ship in the South China Sea.



At least three people from the crew of 30 have been brought to safety, officials said. https://t.co/AZXVdjKhFX pic.twitter.com/ruw7PDmzdC — ABC News (@ABC) July 2, 2022

وأظهر مقطع فيديو متداول، رجال الإنقاذ في هونج كونج وهم يسحبون البحارة من سفينة الغارقة في بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت الخدمة أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.

ومرت العاصفة تشابا بمحاذاة المركز المالي العالمي، وتسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقلة وسائل النقل العام بالمدينة، كما أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق.

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية في هونج كونج مستوى التحذير من العاصفة إلى الثالث بعد ظهر اليوم السبت، إذ من المتوقع أن تصل العاصفة تشابا إلى اليابسة بالقرب من تشانجيانج في إقليم قوانجدونج الصيني.