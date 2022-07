لحظة إنقاذ طاقم سفينة انشطرت نصفين بهونج كونج بسبب عاصفة تشابا

أعلنت السلطات فى هونج كونج، اليوم السبت، عن انشطار سفينة إلى نصفين في المياه المقابلة للبلاد مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت خدمة الطيران التابعة للحكومة، إنه تم إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة الذي يضم 30 فردا، مؤكدة أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

Dramatic video shows Hong Kong rescuers pulling sailors from a sinking ship in the South China Sea.



At least three people from the crew of 30 have been brought to safety, officials said.