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لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة مرشحى رئاسة جامعة السادات

السبت، 02 يوليه 2022 07:58 م
لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة مرشحى رئاسة جامعة السادات اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية
كتب محمد صبحى

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واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة مدينة السادات، اليوم السبت الموافق 2 يوليو 2022.

 

وسوف تتوإلى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات (المنوفية والأقصر) تباعًا وفقًا للجدول الزمنى الخاص بذلك.

 

الجدير بالذكر أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت قد بدأت أعمالها الخميس الموافق 16 يونيو 2022، بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، ثم واصلت أعمالها السبت الموافق 18 يونيو 2022 بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعتى المنصورة وأسيوط، ثم واصلت أعمالها الخميس الموافق 23 يونيو 2022، بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة المنيا.

 


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