اليوم السابع
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كييف: مقتل وإصابة 984 طفلا أوكرانيا منذ بداية تدخل روسيا عسكريا

السبت، 02 يوليه 2022 11:02 ص
كييف: مقتل وإصابة 984 طفلا أوكرانيا منذ بداية تدخل روسيا عسكريا كييف
أ ش أ

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أكد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 984 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 2 من يوليو، تضرر 984 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 344 طفلا وأصيب 640 آخرون".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (340 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 2102 مؤسسة تعليمية، 215 منها دمرت بالكامل.

 


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الحرب الروسية الاوكرانية



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