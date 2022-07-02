كيف تتم زيادة حجم الفاكهة بطريقة متجانسة ومستقرة حتى لا تحدث مشاكل بجلد الثمرة؟

ونظراً لطول فترة الشتاء البارد فقد تأخر موسم هذا العام فى معدلات العقد والتحجيم، والنقطة الهامة الأخرى، أنه مع استمرار ارتفاع الحرارة بمعدلات كبيرة، تحدث زيادة فيما يسمى بتنفس الظلام Dark respiration يعنى المادة اللى هتروح تتخزن فى لحم الثمرة هيستهلك النبات "الشجرة" جزء منها فى تنفس الظلام بسبب ارتفاع درجة حرارة الليل بالتحديد، بالتالى هيقل معدل التحجيم "الطبيعيى" بالإضافة إلى حاجة مهمة، وهى أن النبات فى الأجواء الحارة بيزيد إفراز هرمون الاثيلين الطبيعى "هرمون النضج" فيحدث نضج "مبكر" وطبعا على حساب التحجيم .

وجنود هذه المرحلة هم "حامض الفولفيك - سترات ونترات بوتاسيوم - نترات وسلفات ماغنسيوم - كالسيوم بورون- برولين – سيتوكينين – جبرليك".

لا بد من اتباع الخطوات التالية بالترتيب وزيادة معدلات التسميد بها لتصل إلى 10 لتر فى الأسبوع للفدان بالمركبات التالية:

1-تكثيف الرش والأحماض الأمينية التى تحتوى على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسى برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + الماغنسيوم( 1 كجم للفدان ).

2-سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 3-4 كيلو / فدان لاى منهما مع الرى ولمدة 2 رية متتالية..

3-استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً ، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين .. ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء . وفى الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء فى المليون، كما يؤدى إلى تقليلنسبة التشقق فى ثمار الرمان وزيادة معنوية فى معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة، ورش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% أدى إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلى للثمار بصورة فعالة .

4-الرش بمركبات البورون وأفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً على الأوراق يكون قبل تخشب النواه ( البذرة) (تركيز2- 4 % معكالسيوم) ، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه .