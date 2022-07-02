قلعان محمية وادى الجمال.. هنا مرسى علم جمال الطبيعة والمناظر الخلابة "صور"

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعد منطقة شواطئ القلعان التابعة لمحمية وادى الجمال بمرسى علم، أهم القطاعات البحرية ومن أكبر الشواطئ والمزارات السياحية، حيث تصل يوميا رحلات مختلفة داخلية ودولية من عدة دول مختلفة ومحافظات مصر المختلفة لزيارتها، حيث الطبيعة الخلابة وجمال المناظر.

هنا تقضي يوما كاملا علي الشواطئ الخلابة، فى أجمل المناطق بالبحر الأحمر، حيث وضعت إدارة المحميات الطبيعة لمنطقة القلعان التابعه لمحمية وادي الجمال تصور وتخطيط بيئى سياحى فريد قائم فى الأساس بالحفاظ علي الاستدامة وتحقيق تنمية السياحة البيئية.

أشجار المانجروف الموجود فى منطقة القلعان بمحمية وادى الجمال، تمتص المياه وتقوم بعملية فلترة الملح والطيور المهاجرة هنا تضع بيضها ما بين أشجار المانجروف، مع الاستمتاع بالشواطيء الصافية ورحلات السفارى الممتعة.