قطع الكهرباء عن قرى المنيرة والقطارة بالوادي الجديد غداً لإجراء أعمال الصيانة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن فصل التيار الكهربائي، صباح الأحد، عن قرى المنيرة والقطارة شمال مدينة الخارجة وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف هندسة كهرباء الخارجة .

وقال الدكتور ياسر محمود سيد، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له اليوم السبت، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى المنيرة والقطارة، مشيرا إلى أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

واضاف رئيس المركز أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.

وفي سياق متصل أعلنت رئاسة مركز الخارجة عن قطع مياه الشرب عن احياء البساتين والبري والمروة بسبب عطل مفاجئ يجرى إصلاحه وهو ما تسبب في ضعف تدفق المياه إلى تلك الأحياء وانقطاعها بصورة متكررة وجرى التنويه على صفحة المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بسبب انقطاع المياه .