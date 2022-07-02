قد ينشط الورم عند الغفوة.. دراسة: سرطان الثدي ينتشر عندما ينام الشخص

كتبت إيناس البنا

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، كل عام ، يصاب بالمرض حوالي 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، إذا اكتشف الأطباء سرطان الثدي في وقت مبكر بما فيه الكفاية ، فعادة ما يستجيب المرضى بشكل جيد للعلاج.

وفقًا لدراسة حديثة أجراها علماء في ETH Zurich ، ومستشفى جامعة بازل ، تشير إلى أن الوقت الذي يتم فيه أخذ عينات الورم أو الدم للتشخيص قد يؤثر على نتائج أطباء الأورام، ونُشرت نتائج البحث في مجلة Nature.

ومع ذلك ، تصبح الأمور أكثر صعوبة إذا كان السرطان بالفعل ورم خبيث، ويحدث هذا عندما تنفصل الخلايا السرطانية المنتشرة عن الأصل إلى ورم، وتنتقل عبر الجسم عبر الأوعية الدموية وتشكل أورامًا جديدة في أعضاء أخرى.

يلخص رئيس الدراسة نيكولا أسيتو ، أستاذ علم الأورام الجزيئي في ETH زيورخ ، "عندما يكون الشخص المصاب نائمًا ، يستيقظ الورم، وخلال دراستهم التي شملت 30 مريضة بالسرطان ونماذج من الفئران ، وجد الباحثون أن الورم يولد المزيد من الخلايا المنتشرة عندما يكون الشخص نائما، والخلايا التي تغادر الورم في الليل تنقسم بسرعة أكبر وبالتالي لديها قدرة أعلى على تكوين النقائل، مقارنة بالخلايا المنتشرة التي تغادر الورم خلال النهار.

"يظهر بحثنا أن هروب الخلايا السرطانية المنتشرة من الورم الأصلي يتم التحكم فيه بواسطة هرمونات مثل الميلاتونين، التي تحدد إيقاعاتنا في النهار والليل".

بالإضافة إلى ذلك ، تشير الدراسة إلى أن الوقت الذي يتم فيه أخذ عينات الورم أو الدم للتشخيص قد يؤثر على نتائج أطباء الأورام، فقد فوجئ العلماء عندما اكتشفوا أن العينات المأخوذة في أوقات مختلفة من اليوم تحتوي على مستويات مختلفة جدًا من الخلايا السرطانية المنتشرة.

كان الدليل الآخر هو العدد الكبير المفاجئ من الخلايا السرطانية الموجودة لكل وحدة دم في الفئران مقارنة بالبشر، والسبب هو أن الفئران ، كحيوانات ليلية ، تنام أثناء النهار ، وهو الوقت الذي يجمع فيه العلماء معظم عيناتهم.

ستكون الخطوة التالية للباحثين هي معرفة كيف يمكن دمج هذه النتائج في علاجات السرطان الحالية لتحسين العلاجات، والتحقيق فيما إذا كانت أنواع السرطان المختلفة تتصرف بشكل مشابه لسرطان الثدي وما إذا كان يمكن جعل العلاجات الحالية أكثر نجاحًا إذا تم علاج المرضى في أوقات مختلفة.