وأضاف الخطيب ،في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن خبراء أمريكيين حضروا لهذه الغاية، مشددا على أنه لن يتم تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحفية شيرين أبو عاقلة، للجانب الإسرائيلي.

وشدد النائب العام الفلسطيني على أنه تم منذ اليوم لاغتيال الصحفية أبو عاقلة رحبت القيادة الفلسطينية بمشاركة أي جهات دولية من أجل المساعدة في إجراء التحقيقات المهنية للمساعدة على تأكيد الحقيقة التي توصلنا إليها بشأن استشهاد أبو عاقلة.

وأكد النائب العام الفلسطيني "أننا على ثقة ويقين بتحقيقاتنا التي قمنا بها والنتائج التي توصلنا إليها".



وكانت شيرين أبو عاقلة، الصحفية الميدانية المخضرمة، اغتيلت، حسب المسئولين الفلسطينيين، برصاص قناص إسرائيلي لدى اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين في شهر مايو الماضي.