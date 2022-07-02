فتح باب التقديم لمسابقة 30 ألف معلم من اليوم وحتى 24 يوليو

كتب محمود طه حسين

يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ السبت 2 يوليو وحتى 24 يوليو الجارى، تلقى طلبات الراغبين في دخول مسابقة التعاقد على 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة تأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع الحيوي للدولة الذي يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف التى تم الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن فتح باب التقدم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز يوفر عدد ساعات تقدر تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوزه التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة، مؤكدًا أن الجهاز سيجري المسابقة لكل محافظة على حدة، وسيقوم بمجرد الانتهاء من المحافظة بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وسيوالي إرسال باقي المحافظات تباعًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأعداد والوظائف المقرر الاعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظات المختلفة، ففى محافظة القاهرة 1572 وظيفة والشرقية 1477 والبحيرة 1419 وقنا 1387والقليوبية 1005 والدقهلية 958 وسوهاج 906 .

وفى الجيزة 882 وكفر الشيخ 624، وفى المنوفية 581 والأقصر 574 وأسوان 529 والإسكندرية 473 والمنيا 379 وبورسعيد 354 وأسيوط 342 والسويس 328 وبنى سويف 309 ومطروح 182 والبحر الأحمر 181 والفيوم 149 والغربية 136 ودمياط 113 والإسماعيلية 98 وشمال سيناء 80 وجنوب سيناء 77 والوادى الجديد 72.