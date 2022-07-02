اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 04:34 م
أكرم القصاص
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غلق مركز طبى خاص بالسويس لمخالفته اشتراطات مكافحة العدوى وإدارته بدون ترخيص

السبت، 02 يوليه 2022 04:33 م
غلق مركز طبى خاص بالسويس لمخالفته اشتراطات مكافحة العدوى وإدارته بدون ترخيص غلق مركز طبى-ارشيفية
السويس - فريق المحافظات

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نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالسويس بمشاركة من الجهات المعنية، قرار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إغلاق أحد المراكز الطبية الخاصة وذلك لمخالفته اشتراطات مكافحة العدوي وإدارته بدون ترخيص.

وقال الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ان حملات إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أيمن قابيل مدير الادارة، مستمرة للرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة في نطاق المحافظة وفقاً لمعايير الجودة ومكافحة العدوى ووفقاً أيضاً لاشتراطات التراخيص الخاصة بتشغيل المنشآت الطبية .

وأشار إلي أن المركز المغلق تين مخالفته اشتراطات مكافحة العدوي وإدارته بدون ترخيص وأصدر محافظ السويس قرارًا بإغلاقه.

وأوضح أن حملات إدارة العلاج الحر تستهدف في المقام الأول الاطمئنان علي تقديم خدمة صحيه آمنه للمواطنين وان قرارات الغلق الإداري مرهونة بزوال أسبابها .

يذكر أن اللواء ‏عبد المجيد صقر محافظ السويس قد أعلن أن المحافظة تشهد حاليا الإعداد لأكبر نهضه في المنظومة الصحية من خلال أكبر مجمع طبي يتم الانتهاء منه حالياً بمدينه 24 اكتوبر بحي فيصل و مستشفى كليه الطب التابعة لجامعة السويس بالإضافة الى تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل وتطوير مستشفى التأمين وضم المراكز الصحية للمنظومة.

وأضاف محافظ السويس في تصريحات لـ "اليوم السابع" ان المحافظة كانت تواجه مشكلة في المنشآت الصحية السنوات الماضية وبفضل دعم القيادة السياسية والحكومة بدأت السويس في نقل جديده من خلال تطوير منشآتها الحالية وإقامة منشآت طبيه جديده.


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