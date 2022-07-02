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غدا.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر

السبت، 02 يوليه 2022 09:42 ص
غدا.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر قوافل حياة كريمة الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنطلق غدا الأحد القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر عن شهر يوليو، حيث تنطلق أولى القوافل بمدينة مرسى علم وتحديدا بقرية الشيخ الشاذلى من غدا الأحد حتى الجمعة المقبل .

وتعود القوافل العلاجية للعمل مرة أخرى عقب اجازة العيد يوم 21 و 22 يونيو بقرية الحمروين بمدينة القصير، و23 و 24 بمدينة حلايب، ثم تنطلق يومي 25 و 26 الي قريتي رأس حدربه بحلايب ومرسى حميرة بالشلاتين .
 
وتنتقل بعد ذلك القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من حلايب ةشلاتين إلى قرية أم الحويطات بمدينة سفاجا وسط البحر الأحمر. 
 
 
 

 


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حياه كريمة

قوافل علاجية

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