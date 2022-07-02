غدا.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر

وتعود القوافل العلاجية للعمل مرة أخرى عقب اجازة العيد يوم 21 و 22 يونيو بقرية الحمروين بمدينة القصير، و23 و 24 بمدينة حلايب، ثم تنطلق يومي 25 و 26 الي قريتي رأس حدربه بحلايب ومرسى حميرة بالشلاتين .

وتنتقل بعد ذلك القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من حلايب ةشلاتين إلى قرية أم الحويطات بمدينة سفاجا وسط البحر الأحمر.