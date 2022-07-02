عون يتلقى دعوة من الشيخ نواف الأحمد لزيارة الكويت

إيمان حنا

تلقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، دعوة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لزيارة البلاد، سلمه الدعوة وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح، وأعرب عون عن تقديره للدعوة الكريمة متطلعا إلى تحقيق هذه الزيارة قريبا. وفق بيان لرئاسة لبنان

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الكويتى عن تقدير أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد واعتزازهما بالعلاقات التي تربط الكويت بلبنان، وبعلاقات الأخوة مع الرئيس، وبالتواصل المستمر بين البلدين والقيادتين والشعبين، إضافة الى تهنئة القيادة الكويتية على اجراء الانتخابات النيابية وتسمية رئيس وزراء لتشكيل الحكومة اللبنانية.

كما نقل وزير الخارجية الكويتي إلى الرئيس عون رسالة من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أشاد فيها بالروابط التاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين، مشددا على التطلع المشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون بينهما الى أفاق أرحب لما فيه مصلحتهما.

وأشار ولي العهد الكويتي في رسالته إلى التعاطي الإيجابي من قبل لبنان مع المبادرة الكويتية التي سعت لرأب الصدع وعودة العلاقات الخليجية-اللبنانية وإعادة بناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الكويتى: "أنقل شكر وامتنان وعرفان القيادة الكويتية الى فخامتكم والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني للتجاوب مع المبادرة الكويتية، والتي نحمد الله انها أرست الآن وضعا جديدا. ونحن موجودون بعد ستة أشهر في هذه الأرض الطيبة مع هذا الشعب المضياف، في الاجتماع التشاوري العربي، الذي يعكس أهمية وجود لبنان كمؤسس لجامعة الدول العربية، ودوره المحوري." ونوه "بالتنسيق القائم بين الكويت ولبنان، سواء بالنسبة الى القضايا الثنائية او الإقليمية والدولية، ولقد وضعنا اطارا مؤسسيا ممنهجا لعلاقاتنا الثنائية."