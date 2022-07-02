اليوم السابع
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عدم دستورية احتفاظ العاملين بالثروة السمكية بالمكافآت الشاملة حال تعيينهم بوظائف دائمة

السبت، 02 يوليه 2022 12:46 م
عدم دستورية احتفاظ العاملين بالثروة السمكية بالمكافآت الشاملة حال تعيينهم بوظائف دائمة المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

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قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وكانت الدعوى المقامة طالبت بعدم دستورية المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فيما نصت عليه من احتفاظ العاملين بالهيئة بالمكافآت الشاملة، حال تعيينهم على وظائف دائمة إذا كانت تزيد على بداية الربط المقرر للدرجة المعين عليها، وذلك على سند من إخلال ذلك النص بالحق فى العمل والأجر العادل ومبدأ المساواة.

 

 

 


المحكمة الدستورية

لائحة العاملين بالثروة السمكية

الثروة السمكية

قانون هيئة الثروة السمكية



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