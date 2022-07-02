ضبط جرائم أموال بقيمة 6 مليارات جنيه خلال شهر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية حيث نجحت في ضبط 48406 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (119) قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 5156 إسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم (696060 جنيه) وضبط (76) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (1583841 لتر – 9959,28 متر / متر مكعب) وضبط (219) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (88,012 طن – 116949 عبوة – 56 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة وضبط (54) قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت (24٫564 طن– 3602 عبوة – 3439 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى.. تم ضبط (363503) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (312,251,392 مليون جنيه)، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى وضبط (6637) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (6,998,268,019 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (24٫869٫227 مليون جنيه).

فى مجال قضايا الأموال العامة.. تم ضبط (235) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (740,768,451 مليون جنيه)، أبرزها ضبط عدد (195) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (453,735,906 مليون جنيه).

وتم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (284 متهم) ، وبحوزتهم (155 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 255 قطعة سلاح أبيض) ضبط (153) قضية مواد مخدرة كما تم تنفيذ (20273) حكم قضائى متنوع، وضبط (1513) قضية متنوعة و ضبط عدد (9) تشكيلات عصابية ، ضمت عدد (31) متهم ، إرتكبوا عدد (19) حادث فحص (9531) عنصر إجرامى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.. أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:- مصرع (2) عنصر إجرامى شديد الخطورة ، وضبط (1781) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – المنيا – كفر الشيخ – الإسكندرية – السويس – القليوبية – الشرقية – سوهاج – دمياط – الأقصر – بورسعيد – جنوب سيناء – البحر الأحمر – المنوفية – قنا – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – أسوان – البحيرة – الوادى الجديد – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (984) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش جرينوف – 3 رشاش - 131 بندقية آلية – 41 مسدس- 99 بندقية خرطوش – بندقية رصاص - 708 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح - ضرب – مخدرات – سرقة).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية..

ضبـط عدد (4442) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3694) متهم .. أبرزهم الآتى (2 جرينوف – 3 رشاش- 394 بندقية آلية – 544 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 212 مسدس– 3287 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 527 خزينة) ، وكذا ضبط (5687 قطعة سلاح أبيض).

▪ ضبط (34) تشكيل عصابى ، ضموا (116) متهم ، إرتكبوا (188) حادث.

▪ ضبط (528) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة" - 9 مسدس – 210 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 307 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام..

▪ تنفيذ (2424759) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:

▪ (9334) حكم جناية .

▪ (740731) حكم حبس جزئى.

▪ (123555) حكم مستأنف.

▪ (1209422) حكم غرامة.

▪ (341717) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات..

▪ تم ضبط (6028) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها الآتى:

▪ كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14588,857 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1992,82 كيلو جرام).

▪ كمية من بذور الخشخاش المخدر (أفيون) وزنت (375 كيلو جرام).

▪ كمية من بذور القنب المخدر (بانجو) وزنت (305,283 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الهيروين وزنت (179,170 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الأستروكس وزنت (52,934 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (35,259 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الفودو وزنت (1,755 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الأفيون وزنت (18,173 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الكوكايين وزنت (120 جرام).

▪ كمية من مادة (إم – دى – إم – إيه) المخدرة وزنت (30 جرام).

▪ عدد (206,659 ألف قرص كبتاجون).

▪ عدد (220,639 ألف قرص لعقار الترامادول).

▪ عدد (110,937 ألف قرص مؤثر).

▪ عدد (1337 قرص إكستاسى).

▪ إبادة (203 فدان و19 قيراط و 12 سهم) منزرعة بنبات القنب المخدر (البانجو) .

▪ عدد (7 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (262,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

▪ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (29) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

▪ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (680 مليون جنيه).

فى مجال ضبط القضايا النوعية..

▪ إعادة (11) سيارة مُبلغ بسرقتها.

▪ ضبط (457) قضية أحداث.

▪ ضبط (19253) قضية مرافق عامة.

▪ كشف غموض (398) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (635) متهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات..

▪ ضبط (1181) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: (699) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (274) أبرزها (هارد ديسك – أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة – وحدات معالجة – أجهزة راوتر – هواتف محمولة) ، وكذا (482) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (8228) تمثلت فى (كتب بدون ترخيص - كتب روائية وأدبية وملازم دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية..

▪ ضبط (770930) مخالفة مرورية متنوعة.

▪ المرور على عدد (1037) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1948) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (12) حالة ، فحص (1718) مركبة وتبين صلاحيتها.

▪ إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (17155) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (810) سائق منهم.

▪ فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية..

تم رفع (1647 سيارة – 190 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية..

تم ضبط (54722) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

• ضبط عدد (7187) مخالفة أجهزة صوتية ، (8543) مخالفة أجهزة ضوئية ، (15229) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، (17940) مخالفة ملصقات.

• ضبط عدد (383) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" .. بمضبوطات بلغت (1725 أجهزة صوتية – 3398 أجهزة ضوئية - 5493 ملصقات مخالفة).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك..

أسفرت الجهود عن ضبط (42) قضية بإجمالى (53) متهم بمضبوطات وزنت (2 طن و882كيلو جرام)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.