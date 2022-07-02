ضبط أب تعدى على ابنته بالضرب فى المعصرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (أب يعتدى على إبنته بحلوان).

وبالفحص تبين أن بتاريخ 25 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة "مصابة بكدمة بالوجه وتم إسعافها بإحدى المستشفيات") بتضررها من (والدها، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية ، مما أسفر عن إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.