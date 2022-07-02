اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 07:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط أب تعدى على ابنته بالضرب فى المعصرة

السبت، 02 يوليه 2022 07:04 م
ضبط أب تعدى على ابنته بالضرب فى المعصرة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (أب يعتدى على إبنته بحلوان).
 
وبالفحص تبين أن بتاريخ 25 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة "مصابة بكدمة بالوجه وتم إسعافها بإحدى المستشفيات") بتضررها من (والدها، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية ، مما أسفر عن إصابتها المنوه عنها.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
 
 

خلافات عائلية

حوادث

حملات امنية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة