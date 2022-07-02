"صيدلة طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين بـ"جامعة الطفل"

واصلت جامعة طنطا فعاليات المرحلة السادسة من برنامج "جامعة الطفل" باستضافة فوج الأطفال المشاركين بكلية الصيدلة خلال فعاليات اليوم الثالث للبرنامج ضمن مبادرة "أطفال علماء لمستقبل أفضل" تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية، والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

صرح الدكتور محمود ذكى، أن جامعة الطفل هى أحد أهم المشاريع التعليمية التى تقوم بها الجامعة ويهدف إلى اكتشاف ودعم الأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتعليمهم من خلال تنفيذ برامج مميزة وأنشطة متنوعة داخل كافة كليات الجامعة فى مجالات الفنون والرياضيات والفيزياء والصحة والبيئة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال وعلم المصريات.

من جانبها أوضحت الدكتورة نهلة العشماوى، أن كلية الصيدلة استضافت اليوم 63 طفلا فى الفئة العمرية من 9-11 سنة ضمن برنامج "جامعة الطفل"، مشيرةً إلى أنه تم تعريف الأطفال بطبيعة عمل الصيدلى ومجالات العمل المتاحة لهم بعد التخرج من الكلية، إلى جانب إطلاعهم على الجزء التطبيقى للكليات العملية، وشرح الأس الهيدروجينى وقياس الـ PH وأهميته لوظائف الدم ووظائف جسم الانسان وتطبيقاتها فى حياتهم اليومية، وإعطاء فكرة مبسطة تتناسب مع المستوى الادراكى للأطفال عن أشكال المستحضرات الدوائية وكيفية تحضيرها حتى تصل إلى شكل مستحضر دوائى.

وأشارت الدكتورة ولاء نجم مدرس العقاقير بالكلية ومنسق جامعة الطفل بالكلية إلى أن اليوم تضمن زيارة الأطفال للمعامل لاطلاعهم على كيفية تركيب وتحضير أجزاء من المحاليل والمعلقات وكيفية التعامل مع الأدوية، إلى جانب زيارة الصيدلية التعليمية، وتقديم نصائح عن كيفية حفظ الدواء بأمان فى المنزل، وأهمية الإلتزام بالجرعة المكتوبة وعدم تناول أى دواء بدون تذكرة طبية.

أفاد الدكتور عبد الله خضر منسق جامعة الطفل بالجامعة، أن المشروع يهدف إلى اكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين وتنمية مداركهم وتقديم الدعم اللازم لهم، موضحاً أن اليوم تضمن عدد من ورش العمل لتعريف الأطفال بأقسام كلية الصيدلة والمجالات البحثية للكلية، مشيراً إلى التفاعل الكبير للأطفال مع الفعاليات والأنشطة التى قاموا بتنفيذها.