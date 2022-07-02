صحة البحر الأحمر تعلن فتح باب التقديم لمدارس التمريض.. تعرف على التفاصيل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسى 2022-2023 طبقا لشروط وقواعد القبول الواردة من الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى بوزارة الصحة وطبقا للمادة 2 بقرار وزيرى الصحة والسكان والتربية والتعليم رقم 630 لسنة 2011.

وأكدت مديرية الصحة فى بيان لها أن ذلك فى الفترة من غدا السبت حتى الأربعاء الموافق 20/7/2022 ولا يتم النظر فى الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

كما أكدت أن يتم التقدم الكترونيا فقط من خلال الرابط https://forms.gle/cDEdLk1v74dbUjQM8 ويتم الالتزام بالتعليمات الواردة على لينك التقديم ويشترط الآتي: أن ن يكون المتقدم مصرى الجنسية حسن السير والسلوك، مدة الدراسة 5 سنوات.

كذلك الحصول على شهادة اتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها فى العام الحالى 2022 مع احضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم مع دراسة اللغة الانجليزية لغة أولى أو ثانية.

وأن يكون الطالب المتقدم قد حصل على الشهادة الإعدادية (الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادي) من محافظة البحر الأحمر ومن نفس المدينة التى يرغب الطالب فى الالتحاق بمدرستها الفنية للتمريض حرصا على مبدأ التوطين.

وأكدت أن فى حالة حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادى فقط من المدينة المراد الالتحاق بمدرستها الفنية للتمريض عليه إحضار بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (الوالد أو الوالدة) أو الولاية التعليمية من نفس المدينة بتاريخ اصدار سابق عامين على الأقل من نفس المدينة أو شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

ومن ضمن الشروط ألا يقل السن فى بداية العام الدراسى عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا فى 1 أكتوبر 2022، ويتم أخذ تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولى الأمر، ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

والالتزام فى القبول بالمجاميع الأعلى أولًا وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول لكل مركز إدارى بالمحافظة كالآتي: المدينة الحد الأدنى للقبول عدد الفصول سعة الفصل، حيث يوحد فصل 1 بمدينة رأس غارب ودرجات القبول من 230 درجة فصل واحد 25 طالبا.

وفى مدينة الغردقة 260 درجة فصل واحد 25 طالبا، وسفاجا 245 درجة فصل واحد 25 طالبا، والقصير 245 درجة فصل واحد 25 طالبا، ومرسى علم 240 درجة فصل واحد 25 طالبا، والشلاتين 210 درجات فصل واحد 25 طالبا.

وأوضح البيان على ضرورة اجتياز الطالب الاختبارات الآتية: اختبار القدرات ويشمل: (اختار لغة عربية- اختبار لغة انجليزية- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

كشف الهيئة والاختبار النفسى وباقى اختبارات القدرات (قوة الملاحظة- اللباقة فى الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل- المعلومات العامة- الخلو من العيوب الخلقية التى تؤثر فى عمله- المظهر العام- سلامة النطق –التناسق بين الطول والوزن.

والكشف الطبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة (كشف نظر- كشف باطني- كشف مخدرات- كشف لياقة طبية للوظيفة، وفى حال اجتياز المتقدم الاختبارات السابقة يتم أخذ الإقرارات المطلوبة من الطالب وولى الأمر وهى إقرار بالتعهد أن الطالب لا يعتبر مقبول إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

وإقرار بالتعهد بقبول العمل فى المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وإقرار بعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وإقرار بعدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة.

وتعلن أسماء المستوفين للشروط عن طريق الموقع الرسمى لمديرية الصحة ويتوجه المستوفين للشروط للمدرسة نظير كل اسم لسحب ملف التقديم واستيفاء أصول المستندات المطلوبة وهي: أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة و3 صور منها، وصورة طبق الأصل من شهادة الصف الثالث الإعدادى و3 صور منها، وبيان معادلة الدرجات للشهادة الإعدادية الأزهرية من الإدارة التعليمية، وعدد 8 صور شخصية 4x6 خلفية بيضاء.

وصورة البطاقة الشخصية لولى الأمر والاطلاع على الأصل، أصل بيان نجاح للصف الأول والثانى والثالث الإعدادى مختوم من الإدارة التعليمية، وأصل ايصال سداد مبلغ 150 جنيه (33 ع ح) بالمدرسة أو الإدارة الصحية.

كذبك عدد 3 أظرف مسجل عليها اسم وعنوان ولى أمر الطالب وملصق على كل ظرف طابع بقيمة البريد المسجل 9 جنيهات، وعدد 3 طوابع مهن طبية، ودمغة بـ1 جنيه، وحافظة بلاستيك.