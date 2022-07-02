شهود عيان: العناية الإلهية تنقذ 5 أفراد قبل انهيار عقار الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استطاع 5 أفراد من سكان عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة القصعى شرق الإسكندرية من الهروب فور سماعهم دوى انفجار من أحد الشقق والفرار إلى الشارع.

وقال أحد شهود العيان لـ"اليوم السابع"، إنه فى حوالى الساعة العاشرة والنصف سمعوا دوى انفجار وانهيار أجزاء من العقار وفروا هاربين وأنقذتهم العناية الإلهية، بينما لم يتمكن 3 أشخاص من الخروج وهم سيدة ووالدتها وشقيقها.

وأضاف أن تم استخراج السيدة وهى مصابة وتم نقلها إلى المستشفى الأميرى الجامعة لتلقى العلاج بينما لم يتمكن اثنين آخرين من الخروج وجارى البحث عنهم من قبل الحماية المدنية.

تباشر الحماية المدنية بالإسكندرية اعمال رفع الأنقاض فى عقار منطقة القصعى المنهار بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز وتقوم بإزالة الأشجار فى محيط العقار لتمكن المعدات من الدخول ورفع الأنقاض والبحث عن الضحايا.

شهدت منطقة القصعى بالإسكندرية انهيار عقار به سكان بشارع الكاشف وتم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض وجارى إنقاذ اثنين اخرين.

وتبلغ لقسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية بسقوط عقار بشارع الكاشف بمنطقة القصعى بالرمل الميرى وتم إنقاذ سيدة وجارى الان البحث عن رجل والدته تحت الإنقاض.

وتواجد فى مكان الحادث مدير امن الإسكندرية ورئيس حى شرق ومأمور قسم شرطة ثان الرمل والسيد رئيس المباحث ورجال الشرطة وجميع الجهات التنفيذية.