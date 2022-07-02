"سياحة ومصايف الإسكندرية" تعلن تجهيز ممر ذوى الهمم بشاطئ المندرة المجانى

محمود رضا الزاملى

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تم تجهيز ممر ذوى الهمم بشاطئ المندرة المجانى ليلائم المكفوفين، حيث تم تجهيز الممر بخطوط عائمة وألواح اسفنجية، لحماية المكفوفين واستمتاعهم بالبحر على غرار تجهيز الممر للكراسى المتحركة لذوى الهمم، لافتا إلى أن شاطئ المندرة لذوى الهمم تم افتتاحه العام الماضى، وكان يتم استقبال ذوى الهمم أصحاب الاعاقات ومستخدمى الكراسى المتحركة لكن الفكرة تطورت هذا العام.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة dmc، تم تطوير الأمر عن طريق خطوط عائمة تمكنهم من السباحة دون الاستعانة بوالدية أو ذويهم لأن لديهم استكشاف وحاسة اللمس جيد للغاية وتم توفير عدد كبير من المراقبين وتأمين المكان بشكل كبير، فالجزء المخصص لذوى الهمم سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه.

وأوضح أن تكلفة الفكرة بسيطة جدا، ويمكن انشاءها فى أماكن أخرى لأن وجود هذه المساحة تعطى لهم أريحيه وأمان فتلك المسارات تسمح للمكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق وبشكل آمن.

وأشار إلى أن محافظ الإسكندرية أصدر قراراته أن شاطئ المندرة بدون أى رسوم وفى حالة مخالفة ذلك فعلى المواطنين إبلاغنا فورا بالتواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عبر الفيس بوك والرقابة منتشرة وقريبة من كل الشواطئ.