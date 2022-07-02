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سلطات أوديسا تمنح جونسون لقب "المواطن الفخرى"

السبت، 02 يوليه 2022 05:00 ص
سلطات أوديسا تمنح جونسون لقب "المواطن الفخرى" رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
وكالات

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أعلنت سلطات مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقب "المواطن الفخري" للمدينة.

وقال عمدة المدينة غينادي تروخانوف يوم الجمعة، إنه "وقع أمرا بمنح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وسام الشرف الذي يحمل اسم غريغوري مارازلي، من الدرجات الأولى والثانية والثالثة. ليصبح مواطنا فخريا لأوديسا".

وأشار إلى أن جونسون سيكون أول مواطن بريطاني يحصل على هذا اللقب في أوديسا منذ اعتماده عام 1862.

وأوضح أنه اتخذ هذا القرار تكريما لموقف بوريس جونسون من النزاع في أوكرانيا.

يذكر أن لقب "المواطن الفخري" يمنح للحائزين على وسام الشرف من كافة الدرجات الثلاث، الذي يحمل اسم غريغوري مارازلي، التاجر ورجل الدولة الروسي من أصول يونانية الذي حكم مدينة أوديسا بين عامي 1878 و1895، إبان الإمبراطورية الروسية.


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