سجل هدفا بالخطأ بمرماه فقتلوه.. 28 عاما على اغتيال الكولومبى أندريس إسكوبار

كتب عبد الوهاب الجندى

يمر اليوم السبت الموافق 2 يوليو الذكرى الـ 28 على اغتيال اللعب الكولمبى لكرة القدم أندريس إسكوبار بعد إطلاق 12 رصاصة على جسده من قبل المافيا الكولومبية فى مدينة مدلين، وذلك بعد تسجيله هدف بالخطأ فى مرماه، مما تسبب بخروج منتخبه من كأس العالم لكرة القدم 1994 فى الولايات المتحدة.

وفوجئ اندرياس اسكوبار، لاعب المنتخب الكولومبى، بأحد الأفراد يطلق النار عليه خلال خروجه من أحد المطاعم، وتبين بعد ذلك أن القاتل هو أحد مشجعى منتخب كولومبيا، والذى سدد 12 رصاصة فى صدر اللاعب.

وأقيم نهائى كأس العالم لكرة القدم 1994 بتاريخ 17 يوليو 1994، على ملعب روس بول فى باسادينا بولاية كاليفورنيا وشهد حضور أكثر من 94.194 متفرج، وجمعت بين المنتخبين الكبيرين، المنتخب البرازيلى والمنتخب الإيطالى، فى لقاء مكرر لنهائى كأس العالم لكرة القدم 1970 الشهير.

شهد لقاء تحديد أكثر المنتخبات فوزًا بلقب كأس العالم آنذاك، حيث إن كلا الفريقين يمتلك فى جعبته 3 ألقاب، استطاع منتخب البرازيل الفوز باللقب بعدما تغلب على منتخب إيطاليا بالركلات الترجيحية بنتيجة 3 - 2، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، وكذلك الوقت الإضافي؛ حيث انتهت المباراة بعد إضاعة روبيرتو باجيو ركلة ترجيح، وبهذا أصبحت البرازيل أكثر المنتخبات فوزًا بلقب كأس العالم لواقع 4 مرات من خلال تلك البطولة وقتها.