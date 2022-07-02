رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية يكلف مختار أبو الفتوح أمينا للإعلام

أصدر هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر قرار (1) لسنه 2022، بتولى مختار محمد أبو الفتوح عضو مجلس إدارة النقابة العامة للدورة 2022/2026 أمين الإعلام للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية وذلك لتفعيل دور النقابة العامة عبر الإعلام المرئى والمقروء والمسموع وصفحات التواصل الاجتماعى فيما يخص قضايا العمل والعمال.

فاز مختار محمد أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بعضوية النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية فى الانتخابات العمالية دورة 2022-2026.

وأكد هشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية على نزاهة الانتخابات، وأنها أجريت بشكل ديمقراطى واحترام إرادة العمال، موضحًا بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد نشاطا كبير للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى محافظة الجمهورية.