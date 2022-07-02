رئيس مدينة سفاجا يتابع منظومة المتغيرات المكانية ويوجه بالإزالة الفورية لكافة التعديات

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم اجتماعا مع الإدارة الهندسية ومدير وحدة المتغيرات المكانية، لمناقشة المتغيرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.

أكد رئيس المدينة على المتابعة اليومية للتعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية وجهود التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل معها بعد إتمام جميع المعاينات المطلوبة وذلك فى اطار اهمية هذا الملف موجهًا بالتنسيق المستمر مع كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تنفيذ الإزالات الفورية لكل التعديات والمخالفات التي يتم رصدها.

ناقش رئيس المدينة آخر مستجدات رصد المتغيرات المكانية التي تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالدولة من خلال تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد كافة التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وكذلك الإنشاء الجديد.

وأشار رئيس المدينة إلى ضرورة التنسيق المستمر بين مسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها.