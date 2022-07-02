رئيس جامعة القناة يستقبل وزير التعليم العالى لمتابعة المشروعات الجديدة.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته بزيارة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، مؤكداً أن تلك الإنجازات الكبرى التى تتم اليوم على أرض جامعتنا ما كانت لترى النور لولا الدعم الكامل من الرئيس السيسى، والمتابعة الدؤوبة من الدكتور خالد عبد الغفار.

كما حرص مندور على تقديم الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذى حقق نجاحات تمثلت فى واقع ملموس تعبر عنه الأرقام وإشادة العالم بكل مؤسساته الاقتصادية بهيئة قناة السويس وما تشهده عبر قناتيها من تطور وتقدم.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة بمجلس جامعة قناة السويس بحضور الدكتور سامى هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر لشركاء الجهد ورجال الإنجازات بداية من الشركة الوطنية للمقاولات العامة وشركة وادى النيل للمقاولات العامة والمكتب العربى الهندسى وشركة المقاولون العرب واصلا الشكر لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإسماعيلية رجال الأعمال الشرفاء بالإسماعيلية الداعمين للمستشفيات الجامعية، بحضور اللواء عمرو شلبى واللواء محسن أنور و العميد هشام بدر.

وتم عرض فيديو للمشروعات الجارى تنفيذها فى الجامعة، مثل مبنى الاختبارات الإلكترونية بسعة 3400 جهاز، ومبنى مدرجات الصيدلة ومصنع الأدوية، ومبانى كلية الحاسبات والألسن و ITI، و رفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى وشبكة المعلومات، و توسعة طريق شبكة المعلومات، وتطوير مبنى إدارة الجامعة ومبنى ورش كلية الهندسة بالإضافة إلى آخر ما تم من إنجازات بالجامعة الأهلية لجامعة قناة السويس.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار الشكر لجامعة قناة السويس على المجهودات المقدمة سواء خدمات صحية أو تعليمية، فالمستشفى الجامعى لقناة السويس تعد أكبر المستشفيات الجامعية، والتعليمية والعلاجية، على مستوى إقليم القناة وسيناء وتخدم أكثر من 11 مليون مواطن بإقليم القناة وسيناء. وعن الخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة أشار عبد الغفار إلى أن جامعة قناة السويس تخدم ما يقرب من 40 ألف طالب جامعى وتشهد الآن العديد من الافتتاحات وتطوير برامج تعليمية لخدمة الطلاب، مؤكدا أن الجامعات المصرية من مرسى مطروح إلى العريش ومن أسوان إلى الإسكندرية تشهد حراكا تعليميا وبحثيا كبيرا.

وعن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أكد وزير التعليم العالى أنها من أولى الجامعات التى صدق عليها رئيس الجمهورية لكونها تقع فى أغلى بقاع العالم، ونتمنى افتتاح برامج دراسية جديدة خلال العام الدراسى القادم. وفى نهاية كلمته، قدم الدكتور خالد عبد الغفار الشكر لمجلس جامعة قناة السويس عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام والعاملين لمجهوداتهم فى تطوير العملية التعليمية.



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير التعليم العالى



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير التعليم العالى



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير التعليم العالى



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير التعليم العالى



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير التعليم العالى



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير التعليم العالى



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير التعليم العالى



رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير التعليم العالى