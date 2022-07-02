اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 01:33 م
أكرم القصاص
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رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الشهادة الثانوية بمادة الفيزياء

السبت، 02 يوليه 2022 12:10 م
رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الشهادة الثانوية بمادة الفيزياء رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الشهادة الثانوية بمادة الفيزياء
كتب ــ لؤى على

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تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، لجان امتحانات الفيزياء للشهادة الثانوية الأزهرية  القسم العلمى بمعاهد بنين د. طلعت التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.
 
واطمأن من الطلاب على عدم وجود صعوبات بالامتحان، وأن جميع الأسئلة واضحة بالنسبة للطلاب، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدا عن التوتر والقلق، والتأكد من توفر الإضاءة الكافية ومراوح التهوية والمياه المبردة للطلاب.
 
وأشاد بالانضباط الذي يسود عملية الامتحانات داخل اللجان، مؤكدًا أن انضباط الامتحانات يأتي بفضل الجهود التي تُبذل من جميع القائمين على الامتحانات.
 
ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (605) لجان على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، منهم (91392) طالب بالقسم الأدبي، و(46648) بالقسم العلمي، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية

الفيزياء



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