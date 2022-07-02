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خطة معهد إعداد القادة خلال فترة الإجازة الصيفية.. إنفوجراف

السبت، 02 يوليه 2022 11:02 ص
خطة معهد إعداد القادة خلال فترة الإجازة الصيفية.. إنفوجراف معهد إعداد القادة
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن  معهد إعداد القادة تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة  الدكتور كريم همام مدير المعهد خطة المعهد خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث من المقرر إطلاق 20 فوجًا بمقر المعهد أو من خلال الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة بجمهورية مصر العربية أو من خلال مراكز إعداد القادة التابعة للمعهد بالجامعات والمعاهد المصرية.
 
وتتضمن هذه الأفواج فوج ذوى القدرات الخاصة بعنوان (مبدعون باختلاف)، بالإضافة إلي فوج تدريب القيادات لتقلد المناصب الأعلى، وكذلك فوج منسقى الأنشطة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأيضا فوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بعنوان «منارات الحياة»، بجانب فوج الطلاب الوافدين «ملتقى شباب القارات» بعنوان قائد عربي–إفريقي، فوج «تنمية وعي» لمواجهة الأفكار غير السوية والمغلوطة لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، فوج «قائد المستقبل» لطلاب الفرق النهائية، إلي جانب برنامج «القائد المبدع » ملتقى الابتكارات العلمية والبرمجيات المختلفة، فوج (Organizers) لإعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة، وفوج القادة وهو فوج المتميزين من الأنشطة الطلابية ويعتبر الفوج الختامي للأنشطة المختلفة التي أقيمت بالمعهد ونماذج المحاكاة فى الجامعات المختلفة من خلال مراكز إعداد القادة بالجامعات المصرية التابعة للمعهد أو من خلال الأنشطة المختلفة والتي أقيمت بالشراكة مع المؤسسات المختلفة.
 
 
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